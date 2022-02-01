İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Öztunç’a cevap verdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sunan CHP’ Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan Fen Lisesi, Gazi Mustafa Kemal Lisesi, Elbistan Ortaokulu ve Şehit Teğmen Harun Kılınç Okulu’nun onarımının belirlenen sürede tamamlanamadığını söylemişti.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Aralık ayının sonunda bitirilmesi gereken tadilatın, hammadde temininde yaşanan zorluk nedeni ile Şubat ayına uzatıldığı öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden konu ile ilgili olarak verilen cevapta, “Adı geçen okulların binalarının ihaleleri Bakanlığımız İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğünce,25/01/2021 tarihinde ihalesi yapılmış, 30/06/2021 tarihinde yer teslimleri yapılmış, 26/12/2021 tarihinde bitirilmesi öngörülmüş, ancak; ülkemizde ve dünyada hammadde temininde ve tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar nedeni ile siparişi verilen malzemelerin zamanında teslim yapılmamasından kaynaklı olarak iş gecikmesi yaşanmıştır. Özellikle pencerelerde kullanılan PVC imalatları, ısıcam imalatları bağlantıları önceden yapılmasına rağmen hammadde sıkıntısından dolayı imalatlar üretilip sahaya sevk edilmemiştir. Malzeme sevklerinin geç kalması ile kış aylarına denk gelmiş olup olumsuz hava şartları çalışmaya elverişli olmadığından dolayı gecikmeler yaşanmasından dolayı işlere 28/02/2022 tarihine kadar süre uzatımı verilmesi öngörülmüş olup, bu tarihe kadar tamamlanmasına çalışılmaktadır” denildi.