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İl genelinde silah taşımak 1 hafta yasak olacak

Kahramanmaraş il genelinde 1 haftalığına ateşli silahların taşınması yasaklandı.

İl genelinde silah taşımak 1 hafta yasak olacak
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 12 Şubat Kurtuluş Bayramı töreninde ve Kurtuluş Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde üzüntü verici olayların yaşanmaması için, 5-12 Şubat 2022 tarihleri arasında meskun mahallerde ve tören alanlarında kurusıkı dahil tabanca ve tüfeklerin ruhsatlı dahi olsa taşınması yasaklandı.

Belirtilen günlerde kurusıkı dahil silah taşıyanlar hakkında Kabahatler Kanunu’na göre yasal işlem yapılacağı kaydedildi.

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İl Genelinde Silah Taşımak 1 Hafta Yasak Olacak