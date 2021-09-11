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İl genelinde artış sürüyor, Elbistan’da Covid servislerinde doluluk yüzde 85

İl genelinde 28 Ağustos-3 Eylül haftasındaki Covid-19 vaka sayısı, yüz binde 210,84’e yükselirken; Elbistan Devlet Hastanesi’nde açılan 5 ayrı Covid servisindeki doluluk oranı yüzde 85’ler seviyesinde seyrediyor.

İl genelinde artış sürüyor, Elbistan’da Covid servislerinde doluluk yüzde 85
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos-3 Eylül haftasındaki illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli ve Bartın oldu.

Bakan Koca, “Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli” açıklamasında bulunurken; Kahramanmaraş’taki 100 bin kişide görülen vaka sayısındaki artış ise hız kesmedi. Son 3 haftada yüzde 100’e yaklaşan artış sonucunda vaka oranı, geçen haftaya göre 50 puana yakın artarak 210,84’e yükseldi.

Elbistan’da da Covid hastalarının tedavileri hem evde hem de hastanede sürüyor. Ağustos ayı başından itibaren yükselişe geçen pozitif vakalar nedeniyle Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki Covid servisi sayısı 5’e yükseltilmişti. Çok sayıda hastanın tedavisine evde devam edilirken; hastanedeki servislerin doluluk oranı ise yüzde 85 civarında seyrediyor.

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