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İl genelinde 112 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı

Kahramanmaraş’ta etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Elbistan, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Çağlayancerit, Göksun, Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Andırın ilçelerinde 112 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

İl genelinde 112 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı
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Kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan mahallelerde Büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait ekipler yolları açma çalışmalarını sürdürüyor. Teyakkuza geçen ekipler, kar yağışının devam ettiği bölgelerde kış şartlarıyla mücadele çalışmalarını sürdürürken, şehir genelinde beklenen kar yağışı öncesi ana arterlerde, bulvarlarda ve kavşaklarda konumlandı. Bölgenin gözde kış turizm merkezlerinden olan Yedikuyular Kayak Merkezi’ne ulaşım sağlayan arterde kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamalarını sürdürüyor. Ayrıca Nurhak ve Göksun’da da yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelerde etkisini gösteren kış şartlarına karşı mücadele çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden kış şartlarıyla mücadele çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamada, “Şehir merkezimizin yüksek kesimlerinde ve ilçelerimizde tekrar etkisini gösteren kış şartlarıyla mücadele kapsamında çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Şehir merkezimizde de tekrardan etkisini artırması beklenen olası kar yağışına karşı tüm araç ve personelimiz ana arter, bulvar, cadde ve sokaklarda konumlandı. Yaya ve araç trafiğinde oluşabilecek her hangi bir aksamaya mahal vermemek için mesai mefhumu dinlemeksizin çalışmalarımız devam edecek” ifadelerine yer verildi.

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İl Genelinde 112 Kırsal Mahallenin Yolu Ulaşıma Kapandı