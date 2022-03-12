İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu’ndan Elbistan ziyareti

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Elbistan’a geldi.

Cebeloğlu’nun ilk durağı, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü oldu. İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan ve personeller tarafından karşılandı. Emniyetteki birimleri dolaşan Cebeloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Kayhan’dan ilçeyle ilgili de brifing aldı.

Emniyet müdürlüğündeki programının ardından esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştiren Kahramanmaraş il Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, vatandaşların emniyetle ilgili beklenti ve taleplerini dinledi.

Elbistan’ın, Kahramanmaraş’ın en büyük ilçelerinden biri olduğunu belirten Cebeloğlu, kentin güvenliği, asayişiyle alakalı çalışmaların en üst düzeyde devam edeceğini söyledi.

Polis-vatandaş diyaloguna önem verdiklerini dile getiren Cebeloğlu, “Vatandaşlarımızın teşkilatımıza duyduğu güven ve duyarlılığı en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Şehrimizde yaşayan her bir vatandaşımızın can ve mal güvenliği bizlere emanet. Sorumluluğumuzun bilincinde suç ve suçlularla mücadelede kararlı duruşumuz devam ettireceğiz. Bu noktada da vatandaşlarımızın taleplerini dinlemek istedik. Çok olumlu dönüşler aldık. İlçe Emniyet Müdürümüz Mehmet Ali Kayhan olmak üzere tüm personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.