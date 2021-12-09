‘İkinci eş’ paylaşımı ile gündem olan Dr. Ali Edizer, görevine iade edildi

Yeni adıyla Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Elbistanlı Dr. Ali Edizer, sosyal medya hesabından yaptığı ve ülke gündemine oturan ‘ikinci eş’ paylaşımı sonrası görevden alınmıştı. Dr. Edizer, daha sonra Güdül İlçe Devlet Hastanesi'ne gönderilmişti. Edizer de bu kararın iptali için idari mahkemeye dava açmıştı. Ankara 15. İdare Mahkemesi, Edizer’in başvurusu ile ilgili kararını verdi. Mahkeme, Edizer hakkında başlatılan soruşturmanın görev ve görev yeriyle ilgisinin bulunmadığı gerekçesi ile bulunduğu birimden başka bir hizmet birimine naklen atanmasının hukuka aykırı olduğu kararına vardı.

Göreve iadesini içeren mahkeme kararını sosyal medya hesabından paylaşan Dr. Ali Edizer, Güdül'e veda zamanı. Bir hukuksuzluk daha izale edildi. Elbette sizlerin ve sessizlerin duaları bereketiyle. Hepinizden Allah razı olsun. İnşallah sırada GATA'ya dönüş var” açıklamasında bulundu.

Dr. Edizer, geçtiğimiz yıl sosyal medyada paylaştığı videoda 'Yapmayın, etmeyin kardeşim. Dün yine işittim, gül gibi bir yuva yıkılıyor. Niye yıkılıyor koca aldattı diye. Ayıptır, günahtır. Oğlum neden aldatıyorsunuz. Allah'u Teala size ruhsat vermiş. Bir başkasını seviyorsunuz, onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı? Medeni kanunla zaten mücadele ediyoruz. Ama bizi bacılara mahcup etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

Edizer'in sözleri, o günlerde sosyal medyada gündemin ilk sıralarına yerleşirken, bu açıklamayla ilgili 100 bin üzerinde tweet atılmıştı. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından hakkında inceleme başlatılan Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevden alınmıştı.