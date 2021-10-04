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İkinci doz aşılama oranı yüzde 64,4 seviyesinde

Vali Ömer Faruk Coşkun Kahramanmaraş genelinde ikinci doz aşı oranının yüzde 64,4 olduğunu ifade ederek, vatandaşlara "İkinci doz aşılarımızı yaptırarak ilimizi mavi kategoriye taşıyalım" çağrısı yaptı.

İkinci doz aşılama oranı yüzde 64,4 seviyesinde
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Bu aşılama oranı kentin, Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan haritada turuncu kategoride bulunduğunu belirten Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Covid-19’dan korunmanın en önemli adımının kurallara uyup, aşı yaptırmak olduğuna işaret etti.

100 bin nüfusa oranla vaka sayısının 218,29 olduğunu hatırlatan Vali Coşkun, “İllere göre haftalık vaka sayısı ilimizde 218,29 olarak belirlenmiştir. Kıymetli hemşerilerimiz, salgından korunmanın en önemli adımı kurallara uyup aşı olmaktır. Sağlıklı günlerimize dönebilmek için lütfen aşılarımızı olalım. İkinci doz aşılarımızı yaptırarak ilimizi mavi kategoriye taşıyalım. Haydi, Kahramanmaraş Covid-19'u aşılanarak aşalım” ifadelerini kullandı.

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İkinci Doz Aşılama Oranı Yüzde 644 Seviyesinde