İkinci dönemin başlamasıyla birlikte okul servisleri denetlendi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, ülke genelindeki "Güvenli Eğitim Uygulaması"nda 46 bin 855 okul servis aracı denetlendi.

Okul servis araçları ve personelinin de denetlendiği uygulamalara ülke genelinde, 12 bin 833 karma ekip ile 43 bin 754 personel katıldı. Uygulamalarda, 46 bin 855 okul servis aracı denetlendi. 431 araca "emniyet kemeri takmamak", 785'ine "araç muayenesi yaptırmamak", 289'una "okul servis araçları yönetmeliğine uymamak", 108'ine ise "fazla yolcu taşıma" nedeniyle ceza kesildi. Diğer ihlallerle 2 bin 901 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak, idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 446 okul servis aracı trafikten men edildi, 10 sürücünün belgesi geri alındı.

Elbistan’da da İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timlerince sorumluluk sahasında bulunan okullara öğrenci taşıyan okul servis araçlarının denetimi yapıldı. İcra edilen denetim faaliyetinde kural ihlalinde bulunan araç sürücülerine cezai uygulandı. Denetimlerde, okul servis araçların karıştığı kazalarının önlenmesi maksadıyla araç sürücülerine bilgilendirme yapıldı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerince; önümüzdeki dönemde de denetim ve eğitim faaliyetleri aralıksız sürdürüleceği bildirildi.