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İhtiyaç sahipleri için ‘sosyal market’ açıldı

Nurhak Kaymakamlığı’nca ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal market açıldı. Kentteki ihtiyaç sahibi aileler, her ay normal bir marketten alış veriş yaparmış gibi sosyal marketten alışverişini yapacak.

İhtiyaç sahipleri için ‘sosyal market’ açıldı
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Nurhak Kaymakamı Özgür İşçimen’in girişimleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde sosyal market projesi hayata geçirildi. Kapılarını açan sosyal market, devletle vatandaş arasında köprü vazifesi görecek. Kredi kartı ve paranın geçmediği markete gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, gıda ve temizlik gibi ürünleri, kendilerine verilen limitler doğrultusunda ücretsiz şekilde alabilecek.

Sosyal marketin açılışı ile ilgili olarak değerlendirme yapan Nurhak Kaymakamı Özgür İşçimen, her zaman vatandaşların yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Kaymakam İşçimen, “Öncelikle sosyal marketimiz ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sosyal marketimiz sayesinde Nurhaklı ihtiyaç sahibi hemşerilerimiz gıda ve temizlik ürünlerini kendi ihtiyaçları doğrultusunda seçerek ücretsiz bir şekilde alabilecekler. Her daim hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi ilçemizde yardımlaşma ve dayanışma ruhunun hakim olacağına yürekten inanıyorum. Kadim coğrafyanın yüce gönüllü insanlarına hizmet etmekten büyük onur ve gurur duyuyorum” dedi.

Kaymakam İşçimen, önümüzdeki dönemde de bu tür sosyal sorumluluk projelerine yenilerini ekleme gayreti içerisinde olacaklarını da sözlerine ekledi.

Nurhak Kaymakamı Özgür İşçimen, açılışın ardından sosyal marketi gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

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İhtiyaç Sahipleri Için Sosyal Market Açıldı