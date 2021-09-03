İğdeliler Derneklerinin yöneticileri istişare toplantısında buluştu

6 yıl önce kurulan İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile 2018 yılından beri faaliyet gösteren Avrupa İğdeliler Derneği’ni buluşturan toplantıda birlik ve beraberlik mesajı verilirken; ortak projelerin sayısının arttırılması konusu da gündeme geldi.

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kurulduğu günden beri, başta mahalle halkına yönelik olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatılmasında, İğde’deki cami ve okulların eksikliklerin giderilmesi ile birçok alanda başarılı çalışmalara imza atıyor. Derneğin, yardım faaliyetleri ile ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar, veren el ile alan eli buluşturuyor. Böylece toplumdaki paylaşma ve yardımlaşma duygusu pekiştiriliyor.

Avrupa’da yaşayan İğdeliler de, 3 yıl önce Avrupa İğdeliler Derneği’ni kurdu. Almanya merkezli olan dernek, Avrupa’nın tüm ülkelerinde yaşayan Türkler arasındaki bağları kuvvetlendirmek için çok sayıda sosyal ve kültürel etkinliklere imza attı. Ata topraklarını da asla unutmayan dernek yönetimi ve üyeleri, İğde Mahallesi’ndeki ihtiyaçları karşılamak için de omuz verdi.

İki dernek arasındaki iletişimi en üst seviyeye çıkararak güç birliğini kuvvetlendirmek amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Önat, “İstişare toplantımız, iki derneğin bu güne kadar oluşturduğu birlikteliğin sürmesi ve daha güzel çalışmalara imza atmamız yönünden önem taşıyor. Avrupa İğdeliler Derneği, sadece orada değil, memleketlerine ve baba ocaklarına da sahip çıkma yönünde büyük çaba harcıyorlar. Onların bu desteği bizlere güç katıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra da gönüllere dokunacak projeler ve çalışmaları omuz omuza gerçekleştirme düşüncesindeyiz” dedi.

Avrupa İğdeliler Derneği Başkanı Hacı Ahmet Horuz da, “Dernek olarak asıl amacımız Avrupa’da yaşayan Türklerin kültür ve sosyal yönden iletişim içinde olmasını sağlamak ve anavatanları ile de gönül bağlarını güçlendirmektir. Avrupa’da artık 2.ve 3.nesil yetişiyor. Yeni neslin, kendi öz kimliğine bağlı, ata yurdunu tanıyan ve bilen birer fert olarak yetişmesi noktasında birçok çalışmamız var. Aynı zamanda da baba ocağımız olan İğde Mahallesi ve Elbistan için çeşitli projeler ve kampanyalara da elimizden gelen desteği veriyoruz.

Bu toplantıda da gönülden bağlı olan iki derneğin gelecekte yapılacak çalışmalarda nasıl bir yol izleyeceğini görüştük. Her iki derneğimizin yöneticileri, fikirlerini dile getirdi. İnşallah hep birlikte Avrupa’daki Türkler ve memleketimiz için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.