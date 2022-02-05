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İğdeliler Derneği’nden nezaket ziyareti

İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri, gazetemize nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

İğdeliler Derneği’nden nezaket ziyareti
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İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Önat ve basın sözcüsü Yahya Marangoz, gazetemizi ziyaret ederek yönetim kurulu üyesi Ökkeş Saatçi ile bir süre görüş alışverişinde bulundu.

Burada bir değerlendirme yapan İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Önat, derneğin yardım ve sosyal projeleri hakkında bilgiler verdi.

Derneğin basın sözcüsü Yahya Marangoz da, içinde bulunduğumuz kış ayları dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelerin yuvalarını ısıtmak için odun ve kömür desteği başta olmak üzere birçok yardım faaliyetine gönüllük esası ile devam ettiklerini söyledi.

Dernek olarak sadece mahallelerinde değil, ilçe merkezinde ya da ilçe dışında yaşayan hemşerilerine de el uzatmaya çalıştıklarını vurgulayan Marangoz, “Derneğimizin imkanları ve hayırsever kardeşlerimizin desteği ile gönüllere dokunuyoruz. Mazlumun yüzünün gülmesi, hastası olanın derdine derman bulması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Avrupa’da ya da başka şehirlerde yaşayan hemşerilerimizin yardımlarını, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak gönüller alıyoruz” dedi.

Gazetemizin yönetim kurulu üyesi Ökkeş Saatçi ise, dernek yöneticilerine başarılar diledi.

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İğdeliler Derneğinden Nezaket Ziyareti