İğdeliler Derneği’nden futbolculara tatlı ikramı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3.Bölge 3.Grup’ta mücadele eden Elbistanspor, sezonun ikinci haftasında pazar günü Yahyalıspor’u evinde ağırlayacak. Deplasmanda rakibini yenerek lige iyi bir başlangıç yapan Elbistanspor, Yahyalıspor karşısında da aynı başarıyı göstermek için hazırlıklarını sürdürüyor. İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi, antrenmanlarına devam eden Elbistansporlu futbolcuları ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.

Burada bir değerlendirme yapan İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği basın sözcüsü Yahya Maragoz, Elbistanspor’a başarılar diledi.

Elbistanspor’un, kentin en önemli spor markası olduğunu dile getiren Marangoz, “Elbistanspor’umuz her zaman kalbimizdedir. Bu yıl çok zorluklar altında sezona başladılar. Çok güzel bir başlangıç yaparak 3 puanla döndüler. Pazar günü de Kayseri ekibi, takımımızın misafiri olacak. Futbolcularımız ve teknik heyete moral vermek istedik. Biz tüm futbolcularımıza başarılar diliyoruz. İnşallah bizlere ve taraftarlarına galibiyet sevincini yaşatırlar. Başarılar diliyoruz” dedi.

Elbistanspor teknik heyeti ve futbolcular da; nezaketlerinden dolayı İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine teşekkür ederek 7 Kasım Pazar günü saat 14.00’te oynanacak karşılaşmaya tüm Elbistanlıları davet ettiler.