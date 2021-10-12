İğdeliler Derneği’nden eğitime destek

Mahalleleri başta olmak üzere ilçe genelinde ve il dışındaki birçok sosyal yardım organizasyonu ve destek projesine yer alan İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, eğitime katkı sunmak için kolları sıvadı. Derneğin girişimleri ve hayırseverlerin desteği ile temin edilen ücretsiz deneme sınavları, mahalledeki Şehit Er Ali Beyaz İlk/Ortaokulu’ndaki öğrencilere dağıtılmak üzere okul yönetimine teslim edildi.

Eğitime yapılan bu destekle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan derneğin basın sözcüsü Yahya Marangoz, İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin toplumsal yaşamın her alanına yer almaya çalıştığını söyledi.

‘Her ihtiyaçlarında öğrencilerimizin yanında olmak için çaba gösteriyoruz” diyen Marangoz, “Mahallemizdeki okulumuzda eğitim gören yaklaşık 200 öğrenci için deneme sınavı temin ettik. Umut ediyoruz ki deneme sınavları öğrencilerimizin başarısına katkı sağlayacak. Öğrencilerimize başarılar diliyor, sınav kitapçıklarının temin edilmesinde emeği geçen hayırsever esnafımıza da teşekkür ediyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimizin yarına daha iyi hazırlanmalarına katkı sunabildiysek ne mutlu bize” şeklinde konuştu.

İğde Şehit Er Ali Beyaz İlk/Ortaokulu Müdürü Gökhan Taş da, dernek yönetimi ve hayırsever vatandaşa teşekkür etti.