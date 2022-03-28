Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistan’da çiftçilere 6 bin 300 adet ceviz fidanı dağıtıldı
Elbistan’da çiftçilere 6 bin 300...
BİNFOT’tan ‘Baharı Karşılama Fotoğraf Gezisi’ etkinliği
BİNFOT’tan ‘Baharı Karşılama Fotoğraf Gezisi’...
Köpek saldırısından kaçıp eve sığınan yavru yaban keçisine şefkat eli
Köpek saldırısından kaçıp eve sığınan...
Türkiye’nin havası en kirli 6.şehri Elbistan oldu
Türkiye’nin havası en kirli 6.şehri...
Hava sıcaklıkları 5 ila 10 derece artacak
Hava sıcaklıkları 5 ila 10...
banner191
banner162

İğdeliler Derneği, ihtiyaç sahiplerini bu Ramazan’da da unutmadı

İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ramazan ayı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak hazırladığı gıda kolilerini dağıttı.

İğdeliler Derneği, ihtiyaç sahiplerini bu Ramazan’da da unutmadı
banner167

Kurulduğu günden beri hayata geçirdiği birçok sosyal sorumluluk projesi ile ön plana çıkan İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerini unutmadı. İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin kendi imkanları ve hayırseverlerin destekleri ile hazırlanan 67 adet gıda kolisi, belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Gıda kolisi yardımıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği basın sözcüsü Yahya Marangoz, ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarının şenlenmesine katkı sunmak istediklerini söyledi.

Dernek imkanları ve hayırseverlerin katkıları ile 67 adet gıda kolisi hazırladıklarını belirten Marangoz, “Dernek olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar mazlumun ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu amaç doğrultusunda, hem Ramazan ayının feyzini paylaşmak hem de ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım eli uzatmak için üyelerimizin ve hayırseverlerimizin desteği ile gıda kolisi hazırladık. Mazlumun ve garibin iftar sofrasını şenlendirme gayesi içindeyiz. 11 ayın sultanı Ramazan, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve fakiri gözetmenin de vaktidir. Kumanyalarımızı, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar götürerek teslim ediyoruz. Destek veren ve katkı sunan herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
İğdeliler DerneğiIhtiyaç Sahiplerini Bu Ramazanda Da Unutmadı