İğdeliler Derneği, ihtiyaç sahiplerini bu Ramazan’da da unutmadı

Kurulduğu günden beri hayata geçirdiği birçok sosyal sorumluluk projesi ile ön plana çıkan İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerini unutmadı. İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin kendi imkanları ve hayırseverlerin destekleri ile hazırlanan 67 adet gıda kolisi, belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Gıda kolisi yardımıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği basın sözcüsü Yahya Marangoz, ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarının şenlenmesine katkı sunmak istediklerini söyledi.

Dernek imkanları ve hayırseverlerin katkıları ile 67 adet gıda kolisi hazırladıklarını belirten Marangoz, “Dernek olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar mazlumun ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu amaç doğrultusunda, hem Ramazan ayının feyzini paylaşmak hem de ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım eli uzatmak için üyelerimizin ve hayırseverlerimizin desteği ile gıda kolisi hazırladık. Mazlumun ve garibin iftar sofrasını şenlendirme gayesi içindeyiz. 11 ayın sultanı Ramazan, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve fakiri gözetmenin de vaktidir. Kumanyalarımızı, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar götürerek teslim ediyoruz. Destek veren ve katkı sunan herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.