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İğde’de şükür kurbanı geleneği bu yıl da devam etti

İğde Mahallesi sakinleri, bolluk ve bereketin artması için ‘şükür’ kurbanı kesme geleneğini bu yıl da devam ettirdi.

İğde’de şükür kurbanı geleneği bu yıl da devam etti
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İğde Mahallesi’ndeki vatandaşlar, imece usulü ile aldıkları büyükbaş hayvanı şükür kurbanı olarak kesti. Kurbanlık dana, kesimhanede dualar ve tekbirler eşliğinde kesildi. Mahalleye getirilen kurban eti, yine imece usulü ile doğranarak paylara dönüştürüldü. Kurban etleri, başta ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Kurban kesimi sonrasında değerlendirme yapan mahalle sakinleri, “Yüce Allah’ımıza bizlere sunduğu nimetlerde dolayı şükrümüzü gösterme adına geleneksel olarak kurban kesiyoruz. Bolluk ve bereket olsun diye dua ediyoruz. Mahalleli hep bir araya gelerek karınca kararınca herkes destek oldu ve bu büyükbaş kurbanlığı aldık. Bu yıl, mübarek Ramazan ayının içinde kestik şükür kurbanımızı. İnşallah dualarımız kabul olur. Etini de ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Onların da bu paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan’da iftar sofralarının şenlenmesine vesile olduk” ifadelerini kullandılar.

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İğdede şükür Kurbanı Geleneği Bu Yıl Da Devam Etti