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İçme suyunda yeni fiyatlar açıklandı

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, aralık ayı için geçerli olacak içme suyu fiyatlarını açıkladı.

İçme suyunda yeni fiyatlar açıklandı
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Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin ( KASKİ), içme suyu fiyatlarındaki aralık ayı tarifesinde artışa gitti. Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) resmi internet sitesinden derlenen bilgilere göre Elbistan’da geçtiğimiz ay KDV hariç olarak 2 lira 9 kuruştan ücretlendirilen içme suyu fiyatlarına 5 kuruş daha zam yapıldı. Yeni tarifeye göre, Elbistan’daki içme suyunun m³ fiyatı, ak 2 lira 14 kuruş oldu. Beldeden mahalleye dönüşen ve köyden mahalle statüsüne geçen yerleşim birimleri için de içme suyu fiyatı, m³ başına 2 kuruş artarak KDV hariç olmak üzere 1 lira 6 kuruşa yükseldi.

Mahalle statüsündeki yerleşim yerleri de kullandıkları 1 m³ içme suyu için yeni tarifeyle birlikte 76 kuruş ücret ödeyecek.

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İçme Suyunda Yeni Fiyatlar Açıklandı