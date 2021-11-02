İçme suyunda kasım ayı tarifesi açıklandı

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (KASKİ), içme suyu fiyatlarındaki artışı aylık olarak yapmayı sürdürüyor. Son 3 aydır süren fiyat artışı kasım ayında da devam etti.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) resmi internet sitesinden derlenen bilgilere göre Elbistan’da geçtiğimiz ay KDV hariç olarak 2 lira 6 kuruştan ücretlendirilen içme suyu fiyatlarına 3 kuruş daha zam yapıldı. Yeni tarifeye göre, Elbistan’daki içme suyunun m³ fiyatı, geçen aya göre 2 kuruş daha artarak 2 lira 9 kuruş oldu. Beldeden mahalleye dönüşen ve köyden mahalle statüsüne geçen yerleşim birimleri için de içme suyu fiyatı, m³ başına KDV hariç olmak üzere 1 lira 4 kuruşa yükseldi. Mahalle statüsündeki yerleşim yerleri de kullandıkları 1 m³ içme suyu için 74 kuruş ücret ödeyecek.