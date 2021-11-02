Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Şırnak Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Şırnak Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
İçme suyunda kasım ayı tarifesi açıklandı
İçme suyunda kasım ayı tarifesi...
Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı
Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi...
Elbistan Belediyesi’nden YKS’ye hazırlananlara deneme sınavı desteği
Elbistan Belediyesi’nden YKS’ye hazırlananlara deneme...
Amerikalı avcı 9 yaşındaki yaban keçisini okla avladı
Amerikalı avcı 9 yaşındaki yaban...
banner191
banner162

İçme suyunda kasım ayı tarifesi açıklandı

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, kasım ayı için geçerli olacak içme suyu fiyatlarını açıkladı.

İçme suyunda kasım ayı tarifesi açıklandı
banner167

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (KASKİ), içme suyu fiyatlarındaki artışı aylık olarak yapmayı sürdürüyor. Son 3 aydır süren fiyat artışı kasım ayında da devam etti.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) resmi internet sitesinden derlenen bilgilere göre Elbistan’da geçtiğimiz ay KDV hariç olarak 2 lira 6 kuruştan ücretlendirilen içme suyu fiyatlarına 3 kuruş daha zam yapıldı. Yeni tarifeye göre, Elbistan’daki içme suyunun m³ fiyatı, geçen aya göre 2 kuruş daha artarak 2 lira 9 kuruş oldu. Beldeden mahalleye dönüşen ve köyden mahalle statüsüne geçen yerleşim birimleri için de içme suyu fiyatı, m³ başına KDV hariç olmak üzere 1 lira 4 kuruşa yükseldi. Mahalle statüsündeki yerleşim yerleri de kullandıkları 1 m³ içme suyu için 74 kuruş ücret ödeyecek.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
İçme Suyunda Kasım Ayı Tarifesi Açıklandı