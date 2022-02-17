İçme suyunda beklenen indirim haberi geldi

Enflasyonla mücadele kapsamında bazı temel gıda ürünlerine getirilen indirim kapsamında birçok belediye içme suyundan alınan KDV’yi yüzde 1’e düşürmesinin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden de beklenen adım geldi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi de, il genelindeki su faturalarındaki katma değer vergisi oranını yüzde 8’den yüzde 1’e çekti.

Söz konusu indirimi sosyal medya hesabından duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı karara uygun olarak su fiyatlarında yüzde 8 KDV’yi yüzde 1 olarak uygulamaya başladık” dedi.