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İçme suyu zammı otomatiğe bağlandı 

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyuna geçtiğimiz günlerde yaptığı 15 kuruşluk zammın ardından ekim ayı için tarifeyi 2 kuruş daha arttırdı.

İçme suyu zammı otomatiğe bağlandı 
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Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (KASKİ), içme suyu fiyatlarına son iki ayda yaptığı zam miktarı 15 kuruşa yükseldi. Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) resmi internet sitesinden derlenen bilgilere göre il genelinde Elbistan’da uzun süredir KDV hariç olarak 1,89 kuruştan fiyatlandırılan içme suyuna 1 Ağustos’tan geçerli olmak üzere 11 kuruş zam yapılmıştı. Zamlı fiyatla birlikte Elbistan merkezde içme suyunun metreküpü 2 liraya yükselmişti. Yeni zamlı tarife ile birlikte beldeden mahalleye dönüşen yerleşim birimleri m³ başına 1 lira, köyden mahalle statüsüne geçen yerleşim birimlerindeki vatandaşlar da 71 kuruştan içme suyu kullanmaya başlamıştı. KASKİ, ekim ayı için geçerli olacak yeni tarifeleri, internet sitesinden duyurdu. Yeni tarifeye göre, Elbistan’daki içme suyunun m³ fiyatı, geçen aya göre 2 kuruş daha artarak 2 lira 6 kuruş oldu.

Beldeden mahalleye dönüşen ve köyden mahalle statüsüne geçen yerleşim birimleri için de içme suyu fiyatı, m³ başına KDV hariç olmak üzere 1 lira 3 kuruşa yükseldi.

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