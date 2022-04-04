İçme suyu 18 kuruş daha zamlandı

KASKİ, tarife grubuna göre metreküp başına 6 ila 18 kuruş arasında değişen oranlarda artışa gidildiğini duyurdu.

KASKİ’nin internet sitesinden yayımlanan zamlı fiyatlara göre, ilçe merkezinde Mart ayında m³’ü 3,60 ₺ olan içme suyundaki artış 18 kuruş oldu. Böylece ilçe merkezindeki içme suyunun m³’ü 3,78 ₺’ye yükseldi.

Beldeden mahalleye statüsüne geçen Doğan, İğde, Akbayır, Bakış, Izgın, Büyükyapalak, Söğütlü, Demircilik ve Karaelbistan’daki vatandaşlar, m³ başına 21 ₺ zamla birlikte 2,41 ₺’den su içecek.

KASKİ’nin, 2022 Nisan tarifesindeki en az zam oranı ise köyden mahalle statüsüne geçen yerleşim birimlerinde uygulanacak. Köyden mahalleye dönüşen yerleşim alanlarındaki vatandaşlar, içme suyuna 6 kuruşluk artışla 1,26 ₺ ödeyecek.

Yapılan zamla birlikte

İşyerleri de 10 m³’e kadar olan kullanım için 3,78 ₺, 11 m³ ve üzeri için de 8,5 ₺ ücret ödeyecek. Geçici mesken ve konut inşaatları, ait olduğu grubun 1. kademe su bedelinin yüzde 25 fazlasını ödeyecek. İndirimli meskenler ise; ait olduğu grubun mesken su tarifesi su ve atık su yüzde 50 indirimli olacak. Geçici işyeri ve işyeri inşaatlar da ait olduğu grubun 1. kademe su bedelini yüzde 25 fazlasını ödeyecek.

Elbistan’da, 3 lira 78 kuruş olarak belirlenen içme suyu bedeli, 0-15 metreküp arası tüketim için geçerli. 2.kademede ise 16-30 metreküp arası tüketimi kapsıyor. Bu kademedeki su tüketimi ise 1.kademenin yüzde 50 fazlası üzerinden hesaplanıyor. Beldeden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinde ilk kademe 20 m³’e kadar, 2.kademe 21-40 m³ arası olarak belirleniyor. 40 metreküpün üstü ise 3.kademeden fiyatlandırılıyor. Köyken mahalle statüsü kazanan yerlerde ise ilk kademe 25 metreküpe kadar, 2.kademe ise 26-40 m³ arasında baz alınıyor. Bu rakamın üstü de 3.kademeye giriyor. Faturalandırma işleminde ise, 2 ayrı kalem daha yer alıyor. Kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli ve çevre temizlik vergisi kalemleri de faturaya ekleniyor.