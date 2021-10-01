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İçinde arı dolu kovanını bile çalmışlardı; tutuklandılar

Elbistan’da, farklı zamanlarda gerçekleşen arı kovanı, elektronik eşya, halı, kilim ve oto aksesuarı hırsızlıklarının faili oldukları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçinde arı dolu kovanını bile çalmışlardı; tutuklandılar
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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede farklı tarihlerde gerçekleşen evden ve otodan hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Soyulan yerler başta olmak üzere hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini titizlikle inceleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 15 günlük çalışmanın ardından faillerin kimliklerini belirledi. 6 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliler E.B. A.K. ve E.B., emniyetteki sorgularında çalınan eşya ve malzemelerin yerini de polis ekiplerine söyledi. Şüphelilerin beyanları doğrultusunda arama yapan ekipler, fotoğraf makinesi, hırdavat takımları, halı, kilim, elektronik eşya, oto teybi ve oto aksesuarı gibi çalıntı malzemelere el koydu. Çalınan malzemeler arasında, içinde arı olan bal kovanının da bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadeleri sonrasında Sulh Ceza Hakimliği’nde hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri 6 ayrı hırsızlık olayının aydınlatılmasını ve faillerinin de adalete teslim edilmesini sağladı. Çalınan malzemeler de sahiplerine teslim edildi.

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