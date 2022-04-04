İç sularda balık avı yasağı başladı

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, su ürünleri av yasağına ilişkin olarak yapılan açıklamada, özellikle sazan ve yayın balıklarının 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında yumurtlama dönemine girdikleri belirtildi.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Turgut Oğuzhan Erdemir, av yasağına ilişkin olarak yaptığı açıklamada su kaynaklarının sonsuz olmadığına işaret etti.

Erdemir, “artan nüfus ve gelişen ihtiyaçlar doğal kaynakların daha fazla kullanılmasına, doğal balık stoklarını olumsuz etkilenmektedir. Bu kaynaklar sonsuz değildir. Sürdürebilir avcılık, ekosistemi korumaktadır. Her balığa en az bir kere üreme hakkı verilmelidir. İlimiz tüm iç sularında 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında av yasağı getirilmiştir” dedi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Taşkın Aydın ise, “İlimiz tüm iç sularında sazangiller ve yayın balıklarının avlanması ve satışı 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında yasaktır. Denetimlerimize ara vermeden devam edeceğiz” şeklinde konuştu.