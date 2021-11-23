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Hz. Hamza Camii inşaatının ramazan ayına yetişmesi için destek talebi

Yeşilyurt Hz. Hamza Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Duran Sungur, ramazan ayında ibadete açmayı planladıkları camii inşaatındaki eksiklikleri sıralayarak hayırseverlerden destek istediklerini söyledi.

Hz. Hamza Camii inşaatının ramazan ayına yetişmesi için destek talebi
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2 yıl önce başlatılan inşaatın bitme aşamasına geldiğini belirten Yeşilyurt Hz. Hamza Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Duran Sungur, “Camimizin temelini attığımız 2 Ağustos 2019’dan bugüne kadar hayırseverlerimizin büyük destekleri sayesinde birçok eksiğimizi giderdik. Bugüne kadar hayırda yarışan ve camimizi bitme aşamasına getiren hayırsever vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Çok az bir eksiğimiz kaldı. Ramazan ayında camimizi ibadete açmayı planlıyoruz. İlçemizdeki bir esnafa 90 bin lira borcumuz var. Doğalgaz işleri, kalorifer peteği, klima kamera, abdesthane, mermer, bahçe kapısı, musluk, imam odası ve 4-6 yaş Kuran Kursuna sınıf oluşturmak için bir kez daha hayırseverlerimizin el uzatmasını bekliyoruz. Allah, yapacağınız yardımları kabul etsin. Bu çorbada benim de tutum bulunsun diyen hayırseverlerimizin desteğini bekliyoruz. Bu eksikliklerimizi de kısa sürede tamamlarsak camimizi ibadete açacağız” ifadelerini kullandı.

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