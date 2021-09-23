Hz. Hamza Camii inşaatının bitmesi için destek talebi

2 yıl önce başlatılan inşaatın bitme aşamasına geldiğini belirten Yeşilyurt Hz. Hamza Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Duran Sungur, “Camimizin temelini attığımız 2 Ağustos 2019’dan bugüne kadar hayırseverlerimizin büyük destekleri sayesinde birçok eksiğimizi giderdik. Bugüne kadar hayırda yarışan ve camimizi bitme aşamasına getiren hayırsever vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Çok az bir eksiğimiz kaldı. Avize, halı, klima, kameralar, kuran kursu 18 metre petek ve sınıfların 4-6 yaşa göre hazırlanması, abdesthanelerin eksikleri, cami ısıtma sistemi eksikleri, şadırvan gibi eksikliklerimizin giderilmesi için bir kez daha hayırseverlerimizin el uzatmasını bekliyoruz. Allah, yapacağınız yardımları kabul etsin. Bu çorbada benim de tutum bulunsun diyen hayırseverlerimizin desteğini bekliyoruz. Bu eksikliklerimizi de kısa sürede tamamlarsak camimizi ibadete açacağız” ifadelerini kullandı.