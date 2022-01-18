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Hz. Hamza Cami için hayırseverlerden destek talebi

Yeşilyurt Hz. Hamza Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Duran Sungur, cami inşaatındaki son eksiklikler için hayırseverlerden destek beklediklerini söyledi.

Hz. Hamza Cami için hayırseverlerden destek talebi
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Caminin açılışını ramazan ayında gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Yeşilyurt Hz. Hamza Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Duran Sungur, “İlçemizdeki esnaflarımıza yaklaşık 100 bin lira borcumuz var. Bahçeye bir abdestlik yapılması gerekiyor. Bahçe kapısı, klima ve 4-6 yaş Kuran Kursu oluşturmak için öğretmen odası, mutfak tezgahı, mermer ve mutfak aletleri ile bulaşık makinesine ihtiyacımız var.  Tüm bu eksiklilerin giderilmesi için bir kez daha hayırseverlerimizin el uzatmasını bekliyoruz. Allah, yapacağınız yardımları kabul etsin. Bu eksikliklerimizi de kısa sürede tamamlarsak camimizi ibadete açacağız” ifadelerini kullandı.

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Hz. Hamza Cami Için Hayırseverlerden Destek Talebi