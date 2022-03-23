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Huzurevi sakinlerinden Şehit Emanetleri Müzesi’ne ziyaret

Elbistan Nuri Taphasanoğlu Huzurevi’nde kalan yaşlılar, Şehit Emanetleri Müzesi’nde tüm şehitler için semaya el açıp dua etti.

Huzurevi sakinlerinden Şehit Emanetleri Müzesi’ne ziyaret
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Elbistan Nuri Taphasanoğlu Huzurevi’nde kalan yaşlılar 18 Mart Çanakkale Zaferinin 107.yılı kutlamaları kapsamında ve Yaşlılar Haftası dolayısıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneği ile Şehit Emanetleri Müzesi’ni ziyaret etti. Kurum müdürü Remzi Şahin ve huzurevinin yaşlı misafirleri, dernek başkanı Ragıp Kul, şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti. Daha sonra Elbistanlı şehitlerin eşyalarının olduğu müzeyi gezen huzurevi sakinleri, şehit kabirlerini de ziyaret ederek onlar için dua etti.

Buradaki programların akabinde Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneği tarafından Nuri Taphasanoğlu Huzurevi’ne geçildi. Burada yaşlılara yemek ikramında bulunarak tüm şehitlerimiz için Yasin-i Şerif okutuldu.

Dernek başkanı Ragıp Kul, “Tüm şehitlerimizin mekanlarını cennet olsun yaşayan gazilerimize ve huzurevi sakinlerine hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin” dedi.

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Huzurevi Sakinlerinden Şehit Emanetleri Müzesine Ziyaret