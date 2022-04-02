Hürriyetçi Eğitim Sendikası Kahramanmaraş il yönetimi belli oldu

Kahramanmaraş’ta sendikal faaliyetlerine başlayan Hürriyetçi Eğitim Sendikası’nın kurucu il başkanlığını üstlenen Bünyamin Özberk, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir anlayışla bağımsız sendikacılık yapmayı vazgeçilmez ilke olarak benimsediklerini söyledi.

Özberk, “Eğitim çalışanlarının özlük haklarının savunulması noktasında siyasetten uzak sendikal yapısıyla büyük bir boşluğu doldurarak çalışanların insan onuruna yaraşır bir yaşama kavuşması için etik ilkelere uygun her türlü mücadeleden yanayız. Hür ve eleştirel düşünceyi özümseyen, çok sesliliğe saygıyı garanti altına alan çalışmalar için varız. Tüm eğitim çalışanlarının ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki kazanımları ile hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmeyi amaçlıyoruz. Çalışma hayatında emektir en yüce değer ve onun da temeli liyakattir anlayışındayız.

Hiçbir şekilde siyasetin güdümünde olmayacağız, siyaset mahfilini ancak çalışanın sesini duyurma ve hak arama mecrası olarak görme tarafındayız. Başkalarında yanlış gördüklerimiz ve eleştirdiklerimizi yapma tekrarına düşmeyecek bir sistem oluşturma iddiasındayız. Bu süreçte eğitimin tüm kademesindeki dostlarımızı haklı mücadelemizde yanımızda görmek en büyük dileğimizdir” ifadelerini kullandı.

Hürriyetçi Eğitim Sendikası’nın Kahramanmaraş Şubesi’nin kurucu yönetiminde başkan Bünyamin Özberk’in yanı sıra; Nusret Yılmaz, Mustafa Yaşar, Hayrullah Demir, Kamuran Arık, Sefa Ketizmen ve İbrahim Öztürk yer aldı.