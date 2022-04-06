Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu’ndan e-Twinning projesi

‘Çalışkan Ritmik Sınıflar’ adlı proje ile öğrenciler için tüm dersler bazında öğrenmeyi daha kolay ve daha aktif hale getirebilmek, standart eğitim yöntemlerinin dışında oyun ve müzikal drama teknikleriyle çok yönlü öğrenme imkânı sunmak ve pandemi sürecinden okula dönen öğrencilerin okula karşı ilgi ve motivasyonlarının etkili bir şekilde arttırılması amaçlandı.

Proje ile ilgili olarak bilgi veren Elbistan Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu Müdürü Metin Yıldız, “Proje kapsamında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 4. sınıf öğrencilerine eğitim verildi. Uzman kişilerden yaratıcı drama ve ritim eğitimleri alınmıştır. Bakanlık yöneticileri eğitimlere katılmış ve tecrübeleriyle katkı sağlamıştır. Ayrıca Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerden de tecrübeleri dinlenmiştir. Proje 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğiyle sona erecek ve öğrencilere katılım belgeleri verilecektir” dedi.

Projenin diğer paydaş okullarının çalışmalarına da değinen Yıldız, “Projenin diğer ortakları Çerkeş Gaziosmanpaşa İlkokulu, Giresun Namık Kemal İlkokulu, Çankaya Dikmen Öğretmen Necla Kızılbağ Ortaokulu, Bismil Köseli İlkokulu, Mamak Saimekadın İlkokulu öğretmen ve öğrencileri 7 ay süren etkinliklerde ritim çalışmaları, müzik çalışmaları, çeşitli öğretim yöntemleri, pek çok şiir ve beste çalışması yaptı. Bunların patentleri alındı” ifadelerini kullandı.