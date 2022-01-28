Hızlı Destek Programı ile mikro işletmelere finansman desteği

Ziyarette; ETSO Yönetim Kurulu Üyeleri Fazıl Olgun ve Ali Topal ile Genel Sekreter Yüksel Gözüdeli ve KOSGEB Memuru Gazi Polat ta yer aldı.

Ziyaretin ardından, ETSO Konferans Salonu’nda bir toplantı yapıldı. ETSO üyeleri ve işletme sahiplerine yeni program hakkında bilgi veren KOSGEB Kahramanmaraş İl Müdürü Yasin Yüksek, soruları da cevaplandırdı.

Yüksek, yaptığı değerlendirmede, “KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı'nın amacı; MKİ'lerin salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır. İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki MKİ’lere 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin 12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü, Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması şartı ile yeni istihdam edilecek personel başına 100 bin TL geri ödemeli destek verilecektir. İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 bin TL artırımlı olarak uygulanacaktır. Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda işletmede çalışmıyor olan personel yeni kabul edilecektir. Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecektir” dedi.