Hırsızlık zanlısının 2 yıllık kaçışı ormanda son buldu

Alınan bilgilere göre; Kahramanmaraş 3. Asliye Ceza Mahkemesi binasından hırsızlık olayı yaşandı. Yapılan çalışma sonrasında şüphelinin 26 yaşındaki G.B. olduğu tespit edildi. G.B., olayın ardından izini kaybettirmeyi başardı. Şüphelinin, 2 yıldır Köşürge Mahallesinin dağlık bölgelerinde saklandığı belirlendi. Onikşubat ilçesi Kavlaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ve 1-2.JASAT Timleri, zanlıyı yakalamak için takibe başladı. 3 aylık sıkı süren takibin ardından G.B.’nin ailesinin evine geldiği öğrenildi. Jandarma ve JASAT timleri, bölgeye operasyon düzenledi. Zanlı, gizlendiği ormanlık alanda kıskıvrak yakalandı.

Hırsızlık başta olmak üzere hakkında toplamda 19 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, işlemleri için adliyeye sevk edildi.