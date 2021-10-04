Hırsızlık operasyonunda 5 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, kentte meydana gelen otomobil ve motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelilerinin tespitine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ilçe genelinde birçok adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 5 akü, 2 motosiklet ve 2 motosiklete ait parçalar ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.