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Hindi yetiştiriciliğine devlet desteği

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt, Afşin’de hindi yetiştiriciliği desteklemesi alan işletmeciyi ziyaret etti.

Hindi yetiştiriciliğine devlet desteği
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2021 yılı içerisinde Kahramanmaraş’ta 43 projenin onaylandığını ve 1milyon 763 bin lira destek sağlandığını aktaran Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt, “Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürümüz Mikdat Kasal, Afşin İlçe Müdürümüz Muhammet Kayapınar, Nurhak İlçe Müdürümüz İsmail Sönmez ve İl Yürütme Birimi teknik personelleri tarafından destek alan işletmelerimizi ziyaret ediyoruz” dedi.

İşletme yetkilileri ile istişarelerde bulunulduğunu aktaran Bozkurt, “İlimizde 2021 yılında 27 büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmesi, 15 arıcılık ve 1 hindi yetiştiriciliği başvuruları bakanlığımız tarafından onaylanmış olup, yetiştiricilerimize 1milyon 763 bin lira desteği sağlandı. Söz konusu projelerden Afşin’imizde tesis edilen hindi yetiştiriciliği işletmesi, Nurhak ilçesinde tesis edilen ağıl çadırı ve küçükbaş ağılı işletmelerini ziyaret ettik” açıklamasında bulundu.

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Hindi Yetiştiriciliğine Devlet Desteği