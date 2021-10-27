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‘Her çocuk bir fidan’ projesinde ilk fidanlar toprakla buluştu

Elbistan Belediyesi’nin kentin geleceğine nefes olmak amacıyla başlattığı ‘Her çocuk bir fidan’ kampanyasında ilk fidanlar toprakla buluştu.

‘Her çocuk bir fidan’ projesinde ilk fidanlar toprakla buluştu
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Öğrencilerle birlikte fidan diken Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, fidanların çocuklarla beraber büyüyeceğini belirterek, toplamda 1 milyon fidan hedefi koyduklarını söyledi.

Kentin daha yeşil bir çehreye kavuşması ve orman varlılığının arttırılması amacıyla Elbistan Belediyesi tarafından ‘Her çocuk bir fidan’ kampanyası başlatıldı.

Proje kapsamındaki ilk fidan dikimi, Çiçek Mahallesi’ndeki park alanında yapıldı. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Çiçek Mahalle Muhtarı Ergün Bozkuş, Çiçek İlk/Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri ile birlikte çam fidanlarını toprakla buluşturdu.

Kampanya ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Bütün okullarımızda 110 bin civarında fidan dikeceğiz. Bugün ilk fidanları Çiçek Mahallemizde toprakla buluşturuyoruz. Hedefimiz ise 1 milyon fidan dikmek. Yavrularımızda bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Aynı zamanda onlarla birlikte büyüyecek bu fidanlar. Bakımlarını da çocuklarımız üstlenmesini amaçlıyoruz. Onların çevreye olan duyarlılığını arttırmak istiyoruz. Fidan dikiminin yanında tüm çocuklarımıza tohum kalemi hediye ediyoruz. Bu kalemlerdeki tohumları da inşallah çocuklarımız ayrıca toprağa ekecekler” ifadelerini kullandı.

‘Bugün toprakla buluşturduğumuz fidanlar, bizden sonraki kuşaklar için özel bir miras olacak’ diyen Başkan Gürbüz, “Hava kirliliğinden çevresel sıkıntılarından başka türlü kurtulmamız mümkün değil. Biz belediye olarak rekreasyon alanlarını yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de devam edecek bu kampanya ile şehrimizin her bir köşesinde yeşili daha çok göreceğiz. Bugün toprakla buluşturduğumuz fidanlar, bizden sonraki kuşaklar için özel bir miras olacak. Yemyeşil bir Elbistan için çalışmaya devam edeceğiz. Başta küçük yavrularımız olmak üzere herkesin emeğine ve eline sağlık. Çevre dostu bir belediyecilik anlayışı ile başlattığımız kampanya çerçevesinde dikilen ve dikilecek olan fidanların şehrimize ve çevremize güzellikler getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Çiçek Mahalle Muhtarı Ergün Bozkuş da, mahallelerinin daha yeşil bir çehreye kavuşması için gerçekleştirilen fidan dikiminden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e teşekkür etti.

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Her çocuk Bir Fidan Projesinde Ilk Fidanlar Toprakla Buluştu