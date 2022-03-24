Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Ekmek fiyatında zam tartışması
Ekmek fiyatında zam tartışması
Çocuklara orman ve ağaç sevgisini aşıladılar
Çocuklara orman ve ağaç sevgisini...
Elbistan’ın ilk tekstil fabrikası 300 personelle işe başlıyor
Elbistan’ın ilk tekstil fabrikası 300...
İlçe protokolü huzurevinde gönül aldı
İlçe protokolü huzurevinde gönül aldı
Üreten kadınlara Avrupa pazarının yolu açılıyor
Elbistanlı üreten kadınlara Avrupa pazarının...
banner191
banner162

HEM’den Ramazan’a özel kurslar

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM), Ramazan ayı için 7’den 70’e tüm vatandaşları kapsayacak Kur’an-ı Kerim eğitimlerinin de yer alacağı kurs açıyor.

HEM’den Ramazan’a özel kurslar
banner167

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Bayram Alış, Kur'an ayı olarak bilinen Ramazan için tüm yaş gruplarının Kur'an-ı Kerim'in feyzinden yararlanmaları amacıyla özel kurslar düzenlediklerini söyledi.

Kursların, Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirten Alış, “Kurumumuzda adab-ı muaşeret, dinimi öğreniyorum, çocuklar için etkinliklerle Kur’an-ı Kerim eğitimi, hadis okumaları, kitabımı öğreniyorum, Kur’an-ı doğru anlama ve tanıma, Kur’an-ı Kerim (Elifba) okuma ile yetişkinler için Kur’an-ı Kerim’i tevcidli okuma kursları açıyoruz. Kursuma katılmak isteyen tüm hemşerilerimizi kurumumuza bekliyoruz” dedi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
HEMden Ramazana özel Kurslar