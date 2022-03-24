HEM’den Ramazan’a özel kurslar

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Bayram Alış, Kur'an ayı olarak bilinen Ramazan için tüm yaş gruplarının Kur'an-ı Kerim'in feyzinden yararlanmaları amacıyla özel kurslar düzenlediklerini söyledi.

Kursların, Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirten Alış, “Kurumumuzda adab-ı muaşeret, dinimi öğreniyorum, çocuklar için etkinliklerle Kur’an-ı Kerim eğitimi, hadis okumaları, kitabımı öğreniyorum, Kur’an-ı doğru anlama ve tanıma, Kur’an-ı Kerim (Elifba) okuma ile yetişkinler için Kur’an-ı Kerim’i tevcidli okuma kursları açıyoruz. Kursuma katılmak isteyen tüm hemşerilerimizi kurumumuza bekliyoruz” dedi.