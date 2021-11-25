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HEM’den öğretmen ve usta öğreticilerine müzik ziyafeti

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) halk müziği korosu, kurumda görev yapan öğretmenler ve usta öğreticilerle ailelerine müzik ziyafeti sundu.

HEM’den öğretmen ve usta öğreticilerine müzik ziyafeti
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Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nde (HEM), Öğretmenler Günü dolayısıyla özel bir etkinliğe imza atıldı. HEM’in çok amaçlı salonundaki konsere kurumda görev yapan öğretmenler ve usta öğreticilerle aileleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan HEM Müdürü Bayram Alış, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne farklı bir anlam katmak için böyle bir konser programı düzenlediklerini söyledi.

Konuşmasına öğretmenlik mesleğinin kutsallığını anlatarak başlayan Alış, “Öğretmenlik, insanlık tarihinin en önemli mesleğidir. Öğretmenlik, her şeyden önce bir ideal, gaye ve hizmet mesleğidir. Bir öğretmenin en önemli özelliği, sevgi dolu yüreği ve adanmışlık ruhudur. Sevgi dolu bir öğretmen, ışık demektir. O, yeri doldurulmaz öğretici, eserine kıymet biçilemeyen varlık, kendini tüketerek etrafını aydınlatan mum, gerçeğin ve idealin üstadı, dünyanın en büyük sorumluluğuna sahip insandır; öğretmen” ifadelerini kullandı.

Kurumda görev yapan öğretmen ve usta öğreticilere seslenen Alış, “Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Öğretmenler; yeni nesli, cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri sizler yetiştireceksiniz, yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır’ sözü bize ışık tutmaktadır. Mevlana’yı, Yunus Emre’yi, Hacı Bektaş Veli’yi, Ahmet Yesevi’yi, Mimar Sinan’ı yetiştiren öğretmendir. Alparslan’ı, Fatih’i, Yavuz’u ve Mustafa Kemal’i yetiştiren, öğretmendir.

Biz de gönüllere talip olmalı ve girmeliyiz. Sevgiyle, şefkatle, sabırla ve merhametle kursiyerlerimizin kalbine dokunmalıyız. Bizler, kursiyerlerimiz için bir öğretmen olmanın yanında, bazen bir arkadaş, bazen bir sırdaş ve bazen de sığınılacak bir limanız. Bu sebeple sevginin yanında güven vermeliyiz ve onlara güven duymalıyız. Adeta gül yetiştiren ir bahçıvan edasıyla onları yetiştirmeliyiz” dedi.

Alış, tüm öğretmenlerin bu anlamlı gününü kutlayarak sözlerini tamamladı.

Konuşmanın ardından sahne sırası, halk müziği korosuna geldi. Koro, dillere pelesenk olan türkü ve ezgilerle, dinleyicilere özel anlar yaşattı.

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HEMden öğretmen Ve Usta öğreticilerine Müzik Ziyafeti