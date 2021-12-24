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HEM Spor Kulübü Derneği Başkanlığına Selçuk Kayapınar getirildi

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübü Derneği Başkanlığına Selçuk Kayapınar getirildi.

HEM Spor Kulübü Derneği Başkanlığına Selçuk Kayapınar getirildi
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Elbistan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde birçok spor dalında faaliyet gösteren ve kursların açılmasıyla ilgili çalışmalar yapan Spor Kulübü Başkanlığına Selçuk Kayapınar getirildi.

Wushu ve Kung fu gibi Uzakdoğu sporlarında antrenörlük yaparak özellikle gençlere bu sporu sevdirmek ve tanıtmak amacıyla başarılı çalışmalara imza atan Kayapınar, Elbistan Halk Eğitimi Spor Kulübü Derneği’nde de aynı şekilde görev yapacağını söyledi.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübü’nün, yaklaşık 10 branşta spor eğitimi verdiğini anlatan Kayapınar, “Amacımız, yeni şampiyonları keşfetmek ve ilçemizi birçok spor dalında ön plana çıkarmak” dedi.

Kayapınar, “Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Spor Kulübü Derneğimizde wushu, kung fu, muaythai, voleybol, basketbol ve jimnastik başta olmak üzere birçok spor dalında kurslar açıyoruz. Bu kurslarımızla gençlerimize spor sevgisi aşılamak; onlardaki potansiyeli en üst seviyeye çıkararak ülkemizin önde gelen kulüplerinin ve en önemlisi de milli takımımızın formasını giymelerini istiyoruz. Bu konuda da elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Derneğimizin kapısı tüm gençlerimize açık olacak” şeklinde konuştu.

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HEM Spor Kulübü Derneği Başkanlığına Selçuk Kayapınar Getirildi