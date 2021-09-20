Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Alışveriş Bayramı, Hulusi Efendi Bulvarı’nda
Alışveriş Bayramı, Hulusi Efendi Bulvarı’nda
ETSO’dan 700 öğrenciye kırtasiye desteği
ETSO’dan 700 öğrenciye kırtasiye desteği
Jandarma trafikten okul geçitlerinde denetim
Jandarma trafikten okul geçitlerinde denetim
Engelli kızın gelinlik ve düğün hayali gerçeğe dönüştü
Engelli kızın gelinlik ve düğün...
Zabıtadan fahiş fiyat ve etiket denetimi
Zabıtadan fahiş fiyat ve etiket...
banner191
banner162

Hayırsever vatandaşın yaptırdığı 4-6 yaş Kuran kursu açıldı

Elbistan’da, 86 yaşındaki hayırsever Hacı Mulla Şahin’in tarlasını satarak yaptırdığı 4-6 yaş Kuran kursunun açılışı gerçekleştirildi.

Hayırsever vatandaşın yaptırdığı 4-6 yaş Kuran kursu açıldı
banner167

Hacı Mulla Şahin (86) adlı vatandaş, tarlasının satışından elde ettiği geliri hayır işlerinde kullanma kararı aldı. Elbistan Müftülüğü ile iletişime geçen Şahin, Eyüp Sultan Cami’inde 4-6 yaş çocuklar için Kuran kursu yaptırmak için kolları sıvadı. Hayırsever Şahin’in desteği ile caminin bir bölümü baştan aşağı yenilendi. Çocukların eğitimi için her şeyin düşünüldüğü 4-6 yaş Kuran kursunda çalışmaların tamamlanması ile birlikte 2 sınıfta eğitime başlandı. Kursun açılışı ise, Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, Battalgazi Mahalle Muhtarı Arif Yılmaz, hayırsever vatandaş Hacı Mulla Şahin, Eyüp Sultan Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Necmettin Arslan, kursa katılan çocukların aileleri ve vatandaşların katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Kurdele kesimi öncesinde değerlendirme yapan Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, “Bu güzel mekanda çocuklarımız Kur’an-ı Kerim öğrenecekler. Çocuklarımıza güzel bir hane oldu. Bu konuda desteklerinden dolayı Hacı Mulla Şahin’in hayrını Allah kabul eylesin. Emeği geçenlerden de Allah razı olsun” dedi.

4-6 yaş Kuran kurslarında çocukların Kur’an-ı Kerim ile tanışıp değerler eğitimi alacağını belirten Müftü Kılınç, “Bizler inanıyor ve biliyoruz ki çocuklarımız bizim geleceğimiz ve istikbalimiz. Çocuklarımıza yapacağımız her yatırım ailemize, kendimize, memleketimize ve geleceğimize yaptığımız bir yatırımdır. Çocuklarımıza ve onların eğitimi için görev alan hocalarımıza muvaffakiyetler diliyoruz” şeklinde konuştu.

Hacı Mulla Şahin de, çocukların Kur’an-ı Kerim eğitimi almalarını sağlamak adına aile efradı adına böyle bir hayır yapmaya karar verdiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç tarafından hayırsever vatandaş Hacı Mulla Şahin’e plaket takdim edildi.

Açılış kurdelesinin kesilmesi sonrasında Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Hayırsever Vatandaşın Yaptırdığı 46 Yaş Kuran Kursu Açıldı