Hayırsever vatandaşın yaptırdığı 4-6 yaş Kuran kursu açıldı

Hacı Mulla Şahin (86) adlı vatandaş, tarlasının satışından elde ettiği geliri hayır işlerinde kullanma kararı aldı. Elbistan Müftülüğü ile iletişime geçen Şahin, Eyüp Sultan Cami’inde 4-6 yaş çocuklar için Kuran kursu yaptırmak için kolları sıvadı. Hayırsever Şahin’in desteği ile caminin bir bölümü baştan aşağı yenilendi. Çocukların eğitimi için her şeyin düşünüldüğü 4-6 yaş Kuran kursunda çalışmaların tamamlanması ile birlikte 2 sınıfta eğitime başlandı. Kursun açılışı ise, Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, Battalgazi Mahalle Muhtarı Arif Yılmaz, hayırsever vatandaş Hacı Mulla Şahin, Eyüp Sultan Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Necmettin Arslan, kursa katılan çocukların aileleri ve vatandaşların katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Kurdele kesimi öncesinde değerlendirme yapan Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, “Bu güzel mekanda çocuklarımız Kur’an-ı Kerim öğrenecekler. Çocuklarımıza güzel bir hane oldu. Bu konuda desteklerinden dolayı Hacı Mulla Şahin’in hayrını Allah kabul eylesin. Emeği geçenlerden de Allah razı olsun” dedi.

4-6 yaş Kuran kurslarında çocukların Kur’an-ı Kerim ile tanışıp değerler eğitimi alacağını belirten Müftü Kılınç, “Bizler inanıyor ve biliyoruz ki çocuklarımız bizim geleceğimiz ve istikbalimiz. Çocuklarımıza yapacağımız her yatırım ailemize, kendimize, memleketimize ve geleceğimize yaptığımız bir yatırımdır. Çocuklarımıza ve onların eğitimi için görev alan hocalarımıza muvaffakiyetler diliyoruz” şeklinde konuştu.

Hacı Mulla Şahin de, çocukların Kur’an-ı Kerim eğitimi almalarını sağlamak adına aile efradı adına böyle bir hayır yapmaya karar verdiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç tarafından hayırsever vatandaş Hacı Mulla Şahin’e plaket takdim edildi.

Açılış kurdelesinin kesilmesi sonrasında Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.