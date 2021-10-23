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Hayatını kaybeden belediye meclis üyesine son görev

Geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Afşin FM Yönetim Kurulu Başkanı ve Afşin AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sebahattin Atalay, son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden belediye meclis üyesine son görev
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Afşin’den AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Afşin FM Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Atalay (64), kendisine ait bahçedeki tek katlı evinin damındayken geçirdiği beyin kanamasına bağlı olarak dengesini kaybedip yaklaşık 3 metre yüksekten yere düşmüştü. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 11 gündür yoğun bakımda tutulan Atalay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Atalay’ın cenazesi, Eshab-ı Kehf Camii ve Külliyesinde kılınan namazın ardından Emirli Mahallesi’nde toprağa verildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, hayatını kaybeden Atalay için taziye mesajı yayımladı.

Mahir Ünal, taziye mesajında, “AK Parti Afşin belediye meclis üyemiz Sayın Sebahattin Atalay beyin vefatı bizi ziyadesi ile üzmüştür. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de, “Değerli büyüğüm belediye meclis üyemiz Sayın Sebahattin Atalay'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Ailesi ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Kıymetli ağabeyimin mekanı cennet olsun” dedi.

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Hayatını Kaybeden Belediye Meclis üyesine Son Görev