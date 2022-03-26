Hava sıcaklıkları 5 ila 10 derece artacak

Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının, yeni haftayla birlikte arışa geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların batı kesimlerden başlayarak mevsim normalleri civarına, çarşamba gününden itibaren de kuzeybatı kesimlerden başlayarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmininde bulundu.

Yurdun tamamında 5 ila 10 derece hava sıcaklıklarında artış olmasını bekleniyor. Sıcaklık artışı, Elbistan’da yeni haftanın ilk günüyle başlayacak. Perşembe günü ise gündüz sıcaklıkları 17 dereceye yükselecek. Çarşamba günü sağanak yağışın etkisinde olması beklenen Elbistan’da diğer günlerde ise bulutlu ve az bulutlu bir hava hakim olacak.