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Hava kirliliğine AB destekli ‘CityAir’ projesi çözüm üretecek

Ülke genelinde kirli hava solunan şehirler arasında ilk sıralardan düşmeyen Elbistan’ın, kronikleşen bu sorununa Avrupa Birliği’nce finanse edilen ‘CityAir’ projesi ile çözüm üretilmeye çalışılıyor.

Hava kirliliğine AB destekli ‘CityAir’ projesi çözüm üretecek
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Türkiye genelinde aralarında Kahramanmaraş’ın da bulunduğu 31 şehirde hava kalitesinin artması için geliştirilen ‘CityAir’ projesi hız kazandı.

Avrupa Birliği'nce (AB) finanse edilen "Türkiye'deki Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması/CityAir" projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Proje kapsamında Almanya, Fransa gibi ülkeler, uygulamaları ve deneyimlerini Türkiye ile paylaşıyor.

CityAir Projesi, dünyada insan sağlığını tehdit eden çevresel sorunların başında gelen hava kirliliği ile mücadeleyi Türkiye’nin gündemine getiren ve ülkemizde hava kalitesi konusunda yürütülen en kapsamlı proje olma özelliğini taşıyor. Türkiye'de 31 ilin hava kalitesinin iyileştirilmesi amaçlanan projede Kahramanmaraş, Aydın, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla, Uşak, Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Burdur, Isparta, Karaman, Kayseri, Konya, Nevşehir ve Niğde yer alıyor. Hava kalitesinin belediyeler, karar vericiler, çocuklar, kadınlar ve toplumun farklı seviyelerinde anlaşılması ve bu konuda farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Kahramanmaraş’ın havası en kirli ilçelerinin başında ise Elbistan geliyor. Elbistanlılar, hem Avrupa hem de dünyada geçerli olan sınır değerlerin katbekat üzerinde kirli hava solumak zorunda kalıyor.

CityAir Projesi Uzmanı İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Ünal, yaptığı değerlendirmede, “Yerelde hava kalitesi anlaşılamazsa, küresel bir çözüm mümkün değil. Hava kalitesi çalışmalarına yapılan yatırım, hava kirliliğine bağlı sağlık harcamalarında önemli bir tasarruf sağlıyor” dedi.

Hava kirliliğine karşı alınacak önlemlerde; ekonomik durum, endüstri, nüfus, taşımacılık alanındaki talepler gibi pek çok parametrenin söz konusu olduğunun altını çizen Ünal, CityAir projesinde; elde edilen bilimsel verilerin ardından proje kapsamında yer alan şehirler için hangi kirletici kaynakların daha önemli olduğu, bu şehirler için çözüm önerilerinin neler olduğu gibi kapsamlı ve detaylı bilgileri de yerel yönetimler ile paylaşacaklarını söyledi.

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Hava Kirliliğine AB Destekli CityAir Projesi çözüm üretecek