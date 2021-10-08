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Hava kalitesi 4 günde ‘hassas’ seviyeye ulaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayımladığı verilere göre, Elbistan’daki hava kalitesi 4 gün içinde ciddi şekilde düşerek insan sağlığı açısından ‘hassas’ seviyeye geldi.

Hava kalitesi 4 günde ‘hassas’ seviyeye ulaştı
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2018 yılında hava kirliliğinin erken ölümlere etkisine yönelik gerçekleştirilen araştırmada en çok erken ölümün yaşandığı yerlerden biri olan Elbistan’daki hava kalitesinin değişkenliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait ölçüm istasyonun verilerine yansıdı.

Ölçüm istasyonun verilerinde, belirli bir kaynaktan doğrudan salınan maddelerin atmosferde gazlarla kimyasal olarak etkileşime girmesiyle ortaya çıkan ve uzun süre havada kalarak kirliliğe neden olan PM2,5 değerine yer verilmezken bir diğer ana kirletici olan PM10 değerinin 4 günde 5 kattan fazla birden arttığı görülüyor.

Hava kirliliği açısından Türkiye’nin en riskli bölgelerinden biri olan Elbistan’da, ana kirleticilerden PM10 değeri, Ekim ayının ilk 3 günü başında 57,4-73 seviyelerindeyken 4 Ekim’le birlikte ciddi düşüş yaşadı. Avrupa Birliği ve Türkiye ortalamasının da altında seyreden PM10 seviyesi, 8 Ekim’e kadar insanların temiz bir hava solumasına imkan tanıdı. Ancak 8 Ekim sabahından itibaren PM10 seviyesinde ciddi bir artış gerçekleşti. PM10 seviyesi, 100’ün de üzerine çıkarak Elbistan’ın hava kalitesinin ‘iyi’ kategoriden ‘hassas’ seviyeye çıkmasına neden oldu.

Bakanlığın Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı’nda ‘hassas’ seviye ile ilgili olarak, “Herkes sağlık etkileri yaşamaya başlayabilir. Hassas gruplar için ciddi sağlık etkileri söz konusu olabilir” uyarısı yer alıyor.

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Hava Kalitesi 4 Günde Hassas Seviyeye Ulaştı