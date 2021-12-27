Hastaneye ‘pansuman’ gibi atama

Kadrolu kadın doğum uzmanının bulunmadığı Elbistan Devlet Hastanesi’ne yapılacak 4 uzman doktor atamasının, yarayı kapatmak bir yana sadece pansuman olacağı değerlendiriliyor.

Bölgenin en büyük sağlık kuruluşu olan Elbistan Devlet Hastanesi, yılda yaklaşık 1 milyon hastaya hizmet veriyor. 24 uzmanlık dalına sağlık hizmeti sunulan Elbistan Devlet Hastanesi, son dönemde doktor açığı ile gündemden düşmüyor. Elbistan Devlet Hastanesi’nin Personel Dağılım Cetveli’ne (PDC) göre 7 doktora kadar çıkabilen kadın doğum polikliniğinde kadrolu doktor bulunmuyor. Bu açık, geçici görevlendirme ile çözülmeye çalışılıyor. Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki bir diğer hekim açığı kulak burun ve boğaz hastalıklarında göze çarpıyor. Yine göz hastalıklarında da aynı sorun bulunuyor. 150 bine yakın nüfusu barındıran bölgedeki göz hastalıkları da PDC’nin altında bir sayı ile tedavi edilmeye çalışılıyor.

Vatandaşlar ise, başta göz hastalıkları olmak üzere birçok branşta Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) randevu alamamaktan yakınıyor. Çeşitli sosyal medya platformlarında şikayetlerini dile getiren vatandaşlar, bu duruma bir an önce çözüm bulunmasını istiyor. Yılda 1 milyon insanın sağlığına kavuşmak için başvurduğu Elbistan Devlet Hastanesi’ne, devlet yükümlülüğü kurası haricinde doktor ataması pek yapılmıyor. Tayin olan ya da istifa eden doktorların yerini, atama ile doldurmak güçleşiyor. Özellikle son dönemdeki atamalarda en dikkat çekici nokta ise kadın doğum uzmanı kadrosunun açılmaması olarak göze çarpıyor.

Sağlık Bakanlığı, 102.dönem devlet yükümlülüğü kurasında atanacak kadroları açıkladı. Elbistan Devlet Hastanesi’nde hiç olmayan kadın doğum polikliniğine sadece 1 doktor ataması yapılacak. Vatandaşların muayene olmak için kılı kırk yardığı göz hastalıkları ve kulak burun boğaz hastalıkları için ise kadro açılmadı. Elbistan Devlet Hastanesi’ne 1 çocuk hastalıkları, 1 iç hastalıkları ve 1 de genel cerrahi uzmanı atanacağı belirtildi. Söz konusu atamalar, önümüzdeki günlerde bakanlıkça noter huzurunda çekilecek kura ile yapılacak.