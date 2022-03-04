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Hastaneye atanan doktorlar belli oldu

Sağlık Bakanlığı’nın 103.dönem devlet yükümlülüğü kurasında, Elbistan Devlet Hastanesi’ne 5’i uzman doktor ve 2 de tabip ataması gerçekleşti.

Hastaneye atanan doktorlar belli oldu
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Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 103.dönem devlet yükümlülüğü kurasında ataması yapılan isimleri açıkladı. Noter huzurunda çekilen kurada Elbistan Devlet Hastanesi’ne 5’i uzman olmak üzere toplam 7 doktor ataması yapıldı. Kura sonucu, Elbistan Devlet Hastanesi’ne Acil Tıp Uzmanları Çağrı Bayrak ve Fatih Ulu, Adli Tıp Uzmanı Ramazan Yeter, Kadın Doğum Uzmanı Ömer Faruk Kandilcik ve Tıbbi Biyokimya Uzmanı Hulusi Cem Döner ile tabip olarak Ahmet Oğuzhan Taşolar ve Fatih Gürbüz atandı.

Ataması yapılan uzman hekim ve tabiplerin önümüzdeki günlerde ilçeye gelerek görevlerine başlayacakları öğrenildi.

Son kurada, Elbistan Devlet Hastanesi’nde acil ihtiyaç duyulan kulak burun ve boğaz, göz, dahiliye gibi uzmanlık branşlarıyla ilgili beklenen atamaların olmaması hayal kırıklığına yol açmıştı.

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Hastaneye Atanan Doktorlar Belli Oldu