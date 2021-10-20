Hastanenin emektarına son görev

Yaklaşık 13 yıldır Elbistan Devlet Hastanesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan Hacı Osman Özdemir (59), kalp krizi geçirdi. Yere düşen Özdemir, kafasına da darbe aldı. Hemen Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özdemir, kanamayı durdurmak için ameliyata alındı. Özdemir’in kalbi, ameliyat esnasında durdu. Doktorların müdahalesi ile kalbi çalıştırılan Özdemir’in kafasındaki kanama da durdurulduktan sonra yoğun bakım ünitesine alındı. Yoğun bakım ünitesinde de 2 defa kalbi duran Özdemir, müdahale edilerek hayata döndürüldü. Özdemir’in kalbi 4.kez durdu. Doktorlar, Özdemir’in duran kalbini tekrar çalıştırmak için ellerinden geleni yapsalar da çabalar yetersiz kaldı. Özdemir, 13 yıl görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti.

Özdemir’in vefatı, sevgisini ve saygısını kazandığı hastane personelini büyük üzüntüye boğdu. Hacı Osman Özdemir için Elbistan Devlet Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Kur’an-ı Kerim okunarak Özdemir için dua edildi. Helallik alınmasının ardından kısa bir konuşma yapan Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım, Özdemir’in vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Özdemir’in, uzun yıllar görev yaptığı Elbistan Devlet Hastanesi’nde sevilen ve sayılan bir kişiliğe sahip olduğunu belirten Başhekim Yasım, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

4 çocuk babası olan Özdemir’in cenazesi, defnedilmek üzere omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu.