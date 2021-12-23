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Hastanede gerçeğini aratmayan tatbikat

Elbistan İtfaiye Şube Müdürlüğü ile Elbistan Devlet Hastanesi işbirliğinde deprem, yangın ve kurtarma tatbikatı düzenlendi. Hastane personelini, olası afetlere ve yangınlara karşı eğitmek için her yıl periyodik olarak düzenlenen tatbikat, gerçeğini aratmadı.

Hastanede gerçeğini aratmayan tatbikat
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Elbistan Devlet Hastanesi’nde geniş kapsamlı bir yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı. Hastane sivil savunma birimi personeli ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan İtfaiye Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği tatbikat nefesleri kesti.

Hastane personeline tatbikat öncesinde itfaiye görevlileri tarafından teorik eğitim verildi. Tatbikat senaryosu gereği itfaiye merdiveni ile mahsur kalan bir hasta kurtarıldı ve ambulansa konuldu. Bir başka yaralı da sağlık personelleri ve itfaiye ekiplerince bulunduğu noktadan alınarak ambulansa taşındı. Personelin olası yangınlarda ve diğer acil durumlardaki müdahale kabiliyetini artırmak için her yıl periyodik olarak yapılan tatbikatın bir sonraki bölümünde senaryo gereği yangın çıkarılan bir alanda yangın söndürme tüpleri ile söndürme işlemi yaptı.

Tatbikat sonrası bir değerlendirme yapan Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım,  hastane çalışanlarının olası bir afette ya da yangın durumunda anında ve doğru müdahalede bulunması için bu tatbikatı yaptık. Bu tür tatbikatların personel üzerinde büyük eğitici katkısı olduğunu düşünüyoruz. İtfaiye ekiplerine teşekkür ediyoruz” dedi.

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Hastanede Gerçeğini Aratmayan Tatbikat