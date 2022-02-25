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Hastane ihalesi iptal edildi

Sağlık Bakanlığınca Afşin’e yapılacak 150 yataklı devlet hastanesinin ihalesi, iptal edildi.

Hastane ihalesi iptal edildi
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Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü ‘Afşin 150 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi’ ihalesini iptal etti. Elektronik Kamu Alımları Platformu’ndan (EKAP) alınan bilgiye göre, söz konusu ihalenin iptal gerekçesi olarak bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması gösterildi. İhalenin ne zaman yapılacağına ilişkin de bilgi verilmedi.

Afşin’e yapılacak 150 yataklı devlet hastanesinin toplam inşaat alanı 44 bin 707 m² olacağı açıklanmıştı. Bodrum, zemin dahil 7 kattan oluşacak dev sağlık tesisinin 700 günde bitirilmesi hedefleniyordu.

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