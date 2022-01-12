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Hasta ziyareti dönüşü feci kaza: 2 ölü 3 yaralı

Malatya’dan hasta ziyaretinden dönen Elbistanlı aile fertlerinin bulunduğu otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 1’i ağır 3 kişi de yaralandı.

Hasta ziyareti dönüşü feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
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Kaza, Malatya- Kayseri kara yolunun Akçadağ ilçesi yakınlarında meydana geldi. Malatya’da hastanede tedavi gören yakınlarını ziyaretten Elbistan’a dönen Ahmet Hilmi Küçük yönetimindeki 46 EV 663 plakalı otomobil, Kemal Kahraman’ın kullandığı 33 AEA 429 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Ahmet Hilmi Küçük ile Necdet C., Müyesser C., İlker Ç. ve Adnan Cehiz yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Adnan Cehiz ile Ahmet Hilmi Küçük, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun iyi olduğu 1’inin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Cehiz ve Küçük’ün cenazelerinin, Malatya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından Elbistan’a getirilerek defnedileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hasta Ziyareti Dönüşü Feci Kaza: 2 ölü 3 Yaralı