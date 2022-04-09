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Harçlıkları ile ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdüler

Elbistan Şehit İsrafil Kargı İlkokulu 3/F sınıfı öğrencileri, harçlıklarını biriktirerek topladıkları bir miktar para ile ihtiyaç sahibi ailelere destek oldu.

Harçlıkları ile ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdüler
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Okulun 3/F sınıfında okuyan öğrenciler, öğretmenleri Canan Erbilen’in öncülüğünde paylaşma ve yardımlaşmanın doruğa çıktığı Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine destek olmak ve iftar sofralarını şenlendirmek amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Okul harçlıklarını biriktiren çocuklar, ailelerinin desteği ile de topladıkları parayı, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Battalgazi Mahalle Muhtarı Arif Yılmaz’a teslim ettiler.

Burada bir değerlendirme yapan Battalgazi Mahallesi Muhtarı Arif Yılmaz, örnek davranışlarından dolayı çocuklara teşekkür etti.

Çocukların takdire şayan bir iş yaptığını belirten Yılmaz, “Çocuklarımız, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza destek olma adına bir sosyal sorumluluk projesi başlatmışlar. Bu yaşlarda paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemini kavrayarak örnek teşkil edecek bir çalışmaya imza atmışlar. Hepsini gözlerinden öpüyor ve tebrik ediyorum. Ayrıca onlara yol gösteren öğretmenleri Canan Erbilen’e de teşekkür ediyorum. Bu para inşallah ihtiyaç sahibi ailelerin eksikliklerini gidereceğiz” dedi.

Sınıf öğretmeni Canan Erbilen de, milletçe sahip olduğumuz yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi değerleri küçük yaştan itibaren çocuklara kazandırmak istediklerini söyledi.

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Harçlıkları Ile Ihtiyaç Sahiplerinin Yüzünü Güldürdüler