Halk ekmek fabrikasında artık para yerine dua geçecek

Özellikle dar gelirli aileler, bu anlamlı hasenatla birlikte kapasitesi artan fabrikadan çıkan ekmekleri ücret ödemeden alabilecek ve aile bütçelerini bir nebze olsun rahatlatacak.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile hayırsever iş insanı Tuncay Aslan’ın halk ekmek fabrikasında üretilen ekmeklerin tamamının ücretsiz dağıtılmasına yönelik protokol, bu Ramazan’ın en özel iyilik hareketlerinden biri oldu. Elbistan’da kurulun bu gönül halkası sayesinde, ihtiyaç sahipleri aldıkları ekmek için hiçbir ücret ödemeyecek.

Bu anlamlı dayanışma ve paylaşma örneği ile ilgili olarak konuşan iş insanı Tuncay Aslan, ahretteki en önemli servetin, merhumun ardından okunacak dua olduğuna vurgu yaptı.

Babası Halil Aslan’ın ruhunu yad etme adına bu gönül kervanına katıldığını dile getiren Aslan, “Rahmetli babam Halil Aslan’ın bizlere bıraktığı en büyük miras hayır ve hasenatta öncü olmamızdı. Kendisi, geçtiğimiz yıl 1 Ekim’de hayatını kaybetmişti. Biz de ekonomik şartların zorlaştığı bu günlerde; Ramazan ayını da fırsat bilerek ihtiyaç sahibi ailelerimizin iftar sofralarına katkı sunmak istedik. Bunu da rahmetli babamız Halill Aslan’ın hayrına yapıyoruz. Merhum olan bir insan, servetini, malını mülkünü oraya götüremez. Oradaki servet ise, onun arkasından okunacak Fatihalar ve dualardır. Biz de Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz’ün tavsiyesi ile bu hayır işinde öncülük etmek istedik. Zaten Elbistan Belediyesi, halk ekmeği 1 liraya satarak tüm Türkiye’ye örnek oluyordu. Büyükşehirlerde de bunu yapsalar çok daha iyi olacak” ifadelerini kullandı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, hayırsever iş insanı Tuncay Aslan’a teşekkür ederek, “Ekonomik imkanları olan hemşerilerimizin Ramazan ayı gibi mübarek bir ayda vatandaşlarımızla paylaşması, rahmetli babasının anısına hayır hasenat için yol açmasını Elbistan ve Türkiye için örnek olacağına inanıyorum. Bütün halk ekmek fabrikaları böyle bir kampanya başlatırsa Ramazan ayı boyunca ekonomik imkanı olmayan vatandaşımıza ulaşabiliriz. Ülke genelinde anlamlı bir etki alanı oluşturacağımıza inanıyorum.

Böyle güzel bir düşünceyi desteklemek ve omuz vermek gerektiğine inanıyorum. Tuncay Bey’e de çok teşekkür ediyorum. Yakın zamanda kaybettiğimiz; hayır ve hasenatı ile yâd ettiğimiz Halil Aslan ağabeyimize de Allah’tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, protokol imzalandı. Programda, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş da hazır bulundu.