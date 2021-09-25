Halk Eğitim’den İŞKUR destekli 2 ayrı meslek edindirme kursu

Alış, ev tekstili ürünleri hazırlama elemanı ve tezhip sanatçısı alanlarında açılacak kurslara katılacak kursiyerlere İŞKUR tarafından günlük harçlık ödeneceğini belirtti.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü, kadınların el emeği ve göz nurunu kazanca dönüştürecek 2 farklı meslek edindirme kursu açıyor. Elbistan HEM Müdürü Bayram Alış, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte meslek edindirme ve genel alanlardaki kursların da peyderpey açıldığını dile getirdi.

Meslek edindirme alanında ev tekstili ürünleri hazırlama elemanı ve tezhip sanatçısı kursları açacaklarını ifade eden Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Bayram Alış, kursların İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi işbirliğinde düzenleneceğini bildirdi.

Alış, kursa katılmak isteyenlerle ilgili aranan şart ve kriterlerle ilgili şu bilgileri aktardı:

“Her iki kursumuz için son başvuru tarihi 30 Eylül’dür. 18-55 yaş aralığındaki kadınlar bu kursa başvuru yapabilirler. Ev tekstili ürünleri hazırlama elemanı kursumuz için 1 Ekim Cuma günü saat 14.00’te kursiyer seçmesi yapılacaktır. Tezhip sanatçısı kursu için de aynı gün saat 10.30’da kursiyer seçmesi yapacağız. Başvuru yapan kursiyerlerin seçmelere HES kodu ile katılması zorunludur.”

Kursiyerlerin eğitim süresince iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası prim giderlerinin İŞKUR tarafından ödeneceğini hatırlatan Alış, kurslara katılmak için de İŞKUR’a kayıtlı olma şartının arandığının altını çizdi.

Alış, “Devam ettiğiniz her bir kurs günü için İŞKUR tarafından günlük harçlık ödenecektir. Kurs sonunda yapılacak olan sınavlarda başarılı olanlara MEB onaylı kurs bitirme belgesi verilecektir. Başvurular: www.iskur.gov.tr, Alo 170 ya da İŞKUR Hizmet Merkezinden yapılabilir. Bir meslek sahibi olmak isteyen ve belirtilen şartları taşıyan kadınları, kursa başvurmaya çağırıyoruz. Önümüzdeki dönemde de meslek edindirme başta olmak üzere diğer alanlarda da planlamalar doğrultusunda yeni kurslar açacağız” şeklinde konuştu.